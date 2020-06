Calciomercato Milan – Florentino-Bakayoko, caccia al partner di Bennacer

Il Milan cerca il partner di Bennacer per il centrocampo. Florentino Luis e Bakayoko sembrano i primi due nomi della lista.

In attesa della ripresa dei giochi, il Milan riflette sul Calciomercato. Dietro le quinte Ralf Rangnick, sempre più vicino. Stando alle ultime indiscrezioni, ormai manca davvero poco. Ciò significa che in società non ci sarà più spazio per Paolo Maldini.

L’allenatore tedesco porterà le sue idee, e quindi anche il suo modulo. Il 4-4-2 è quello più utilizzato, ma negli anni ha dimostrato grande versatilità. In rosa ci sono poche certezze: fra queste c’è Ismael Bennacer. Che, nonostante la clausola e le attenzioni di top team, dovrebbe restare.

Franck Kessie è il suo partner, ma in caso di offerte soddisfacenti verrà ceduto. L’ivoriano non ha mai convinto del tutto in questi anni. Bene a sprazzi, ma ci si aspettava molto di più da lui.

Calciomercato Milan, obiettivi a centrocampo

Rangnick quindi potrebbe cercare un giocatore da affiancare all’algerino, magari utilizzando i proventi della cessione di Kessie. Piacciono in particolare due nomi: Florentino Luis e Tiemoué Bakayoko.

Per quanto riguarda il portoghese, l’affare è possibile soltanto in prestito. Il Benfica ha aperto a questa possibilità, difficile però che lo dia via a titolo definitivo o con l’obbligo di riscatto. Ma il Milan andrà fino in fondo soltanto se avrà la possibilità di inserire almeno un diritto di riscatto. Il prestito secco è da escludere.

Bakayoko è durissima. Lui vorrebbe tornare: lascerà il Monaco e non resterà al Chelsea. Ma per il ritorno serve per forza la cessione di Kessie e uno sconto sullo stipendio, troppo alto quello attuale per le casse del Milan.

