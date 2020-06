Il dirigente del Lipsia al Monaco: Rangnick lo voleva al Milan

Il braccio destro di Ralf Rangnick non lavorerà con lui al Milan. Il direttore sportivo ha già accettato un’altra proposta.

Sfuma l’arrivo di uno dei collaboratori storici e più fidati di Ralf Rangnick nel Milan della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da L’Equipe quest’oggi, Paul Mitchell ha detto sì alla proposta del Monaco. Il dirigente inglese diventerà a breve ufficialmente il nuovo direttore sportivo dei monegaschi.

Un ostacolo nella costruzione del nuovo management rossonero guidato da Rangnick, che avrebbe voluto con sé l’ex Tottenham, come dirigente dell’area sportiva e in particolare del settore calciomercato.

Milan, sfuma Mitchell: salgono le quotazioni di Massara

Mitchell, attuale capo degli osservatori del Lipsia, avrà ampia libertà di scelta e di azione nel Monaco, con l’intento di rilanciare un club in difficoltà nelle ultime stagioni.

Salta l’approdo di Mitchell a Milanello come D.S. in carica. Una notizia che potrebbe favorire la permanenza e la conferma in tale ruolo di Frederic Massara, attuale uomo-mercato del Milan.

Il dirigente, giunto solo l’estate scorsa dalla Roma, è in bilico visto che potrebbe non essere considerato utile all’interno della rivoluzione targata Rangnick.

Si è detto e scritto che il destino di Massara fosse legato a quello di Paolo Maldini, anch’egli sempre più vicino all’addio. Ma il ‘no’ di Mitchell potrebbe aprire uno spiraglio alla sua conferma.

Massara è difatti un talent-scout molto apprezzato, formatosi sotto l’egida di un esperto come Walter Sabatini. Non è da escludere che possa ben sposarsi con la filosofia di Rangnick ed allinearsi all’idea di costruire un Milan giovane ed a costi bassi.

