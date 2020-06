Calciomercato Milan – Rangnick vuole Ricci, trattativa avviata

Il Milan punta forte sul giovanissimo centrocampista toscano Ricci, talento dell’Empoli che però piace anche ad altri club.

Il Milan da mesi è sulle tracce di Samuele Ricci, giovanissimo centrocampista dell’Empoli che si sta facendo notare nel campionato di Serie B.

Il classe 2001 è stato sondato e visionato da vicino. I report rossoneri hanno letteralmente stregato Ralf Rangnick, probabile futuro allenatore-manager del Milan.

Il tedesco, che punterà su rinforzi giovani e di prospettiva, vuole puntare fortemente su Ricci, considerato uno dei calciatori italiani più interessanti della serie cadetta.

Come scrive Calciomercato.com, Rangnick ha dato il via libera per trattare il cartellino di Ricci: lo considera quasi una priorità, anche se l’affare non è così semplice.

Colpa della concorrenza di due club rivali. Il Napoli già si è mosso di recente con una prima proposta, giudicata troppo bassa dall’Empoli. Ma anche la Fiorentina appare realmente interessata al ragazzo di Pontedera.

Il nome di Ricci fa gola a molti. Il Milan però è pronto all’assalto: con l’ok di Rangnick la trattativa entrerà nel vivo, per regalare al futuro tecnico un mediano di qualità e talento, da lanciare immediatamente nel calcio che conta.

LEGGI ANCHE -> MILIK, GIA’ DECISO IL SUO FUTURO