Gran Premio, Donnarumma oggi sarà al simulatore: diretta su Sky

Milan, oggi Gianluigi Donnarumma sarà a un volante virtuale. Il fenomeno milanista, infatti, parteciperà al simulatore del Gran Premio dell’Azerbaigian di Formula Uno Esports. Diretta su SkySport.

Gianluigi Donnarumma, da portiere a polita. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in attesa del ritorno in campo tra Coppa Italia e Serie A, l’estremo difensore rossonero sta per appoggiare le sue mani preziose su un volante virtuale.

Il classe 99, infatti, sarà quest’oggi impegnato al simulatore del Gran Premio dell’Azerbaigian di Formula Uno Esports. L’appuntamento andrà anche in diretta e sarà visibile alle 17.00 su Sky Sport F1. Gigio sarà alla guida di una Alpha Tauri e sarà senz’altro un bel modo di distrarsi in vista della normalità.

Il 21enne infatti scalpita per riassaporare il terreno di gioco dopo l’ultimo amaro Milan-Genoa dello scorso 8 marzo. Per il Diavolo, all’orizzonte, c’è subito un appuntamento fondamentale come la semifinale contro la Juventus. Il trofeo nazionale resta di vitale importanza per la squadra di Stefano Pioli, data la possibilità di qualificarsi per l’Europa League attraverso una via secondaria.

Sullo sfondo, per Donnarumma, c’è anche il delicatissimo discorso relativo al rinnovo contrattuale. Con una scadenza fissata nel 2021, la società si ritroverà infatti costretta a cederlo senza un nuovo accordo per prolungare l’attuale vincolo. A tal proposito, però, si ragiona sull’estensione di un anno affinché nessuno ne esca male. Il fenomeno milanista, aspettando tutto ciò, è pronto a distrarsi al volante per oggi…

