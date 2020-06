Milan, piace un giovanissimo difensore del PEC Zwolle

Il Milan è sulle tracce di Rav van den Berg, centrale difensivo olandese di neanche 16 anni. Gli osservatori rossoneri sono rimasti colpiti dal ragazzo.

Il prossimo sarà un calciomercato all’insegna soprattutto dei giovani in casa Milan. Il progetto rossonero prevede l’arrivo di alcuni giocatori di età bassa e con potenziale importante.

Tra i profili presi in considerazione c’è Rav van den Berg, difensore centrale classe 2004 in forza al PEC Zwolle. Lo rivelano i colleghi di calciomercato.com. Si tratta di un minorenne che ha già fatto parlare molto bene di sé in Olanda. Ajax e PSV Eindhoven lo hanno messo nel mirino, ma anche il Liverpool nel quale milita il fratello maggiore Sepp.

Van der Berg ha un contratto in scadenza a giugno 2022 ed è ritenuto un talento dal futuro assicurato. C’è chi lo paragona a De Ligt, altro centrale difensivo olandese che in patria si è affermato nell’Ajax e poi si è trasferito alla Juventus.

È altro 1,90 metri ed è molto bravo nel gioco aereo. Non è un difensore che fa valere solo il fisico, però. Infatti, se la cava anche palla al piede e nella fase di impostazione del gioco. Sicuramente è ancora troppo giovane per giocare in una prima squadra, ma chi se lo assicura in estate può fare un grande affare.

Il Milan è interessato, però non va escluso che van der Berg possa preferire un club olandese per crescere con più tranquillità. Prima di approdare in uno dei maggiori campionati europei, fare una tappa intermedia in una squadra come Ajax o PSV Eindhoven potrebbe rivelarsi la mossa giusta per la sua carriera.

LEGGI ANCHE -> CALCIOMERCATO MILAN, OCCHI SU THIAGO ALMADA