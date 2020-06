Yepes: “Milan, splendidi ricordi. Ibrahimovic uomo scudetto”

Il ricordo di Mario Yepes della sua esperienza in maglia rossonera dal 2010 al 2013, durante la quale vinse anche uno scudetto.

Mario Yepes è tornato a parlare di Milan. Il difensore colombiano classe ’76, oggi allenatore, è stato tra i protagonisti dell’ultima epoca vincente dei rossoneri.

Intervistato assieme ad Alexandre Pato, Yepes ha ricordato la sua esperienza milanista: “Ho ricordi bellissimi del Milan, fu una grande esperienza. Oltre che una bella squadra eravamo una famiglia. Grandi calciatori uniti e vincenti, infatti arrivammo a vincere il titolo con merito”.

L’ex stopper non ha dubbi su chi fu decisivo per lo Scudetto 2010-2011: “Eravamo già molto competitivi, ma gli arrivi di Ibrahimovic e Robinho ci spinsero oltre. Due calciatori così forti furono importanti. Ma anche Van Bommel, Emanuelson e Cassano: arrivarono a gennaio e si integrarono subito in gruppo”.

Sulla vittoria ed i festeggiamenti: “Una grande festa. Restammo sul campo all’Olimpico per due ore, ma la vera celebrazione fu la settimana dopo a San Siro, Milano era impazzita di gioia. Il ballo di Boateng? Lui era un grande ballerino e cantava bene, aveva promesso lo show”.

LEGGI ANCHE -> DUE OBIETTIVI PER LA FASCIA DESTRA