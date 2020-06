Balotelli-Brescia, frattura insanabile: Mario mandato via dall’allenamento

Balotelli è stato cacciato via dall’allenamento del Brescia questa mattina. “Adesso dite che non voglio allenarmi”, ha detto. La ricostruzione.

Un nuovo capitolo nella guerra fra Mario Balotelli e il Brescia. Come scrive Gazzetta.it, stamattina il calciatore si è presentato all’allenamento venti minuti prima. Dopo un colloqui con un dipendente della società, l’attaccante è andato via.

“Adesso dite che non voglio allenarmi“, ha detto SuperMario ai giornalisti presenti.

La posizione del Brescia è molto chiara: Balotelli ha mandato al club il certificato del suo medico secondo il qual era guarito alle 21.30. La mail è arrivata però in un orario extra-lavoro, quindi è stato impossibile comunicarlo all’Inps. Per questo motivo la società non ha permesso a Mario di allenarsi: in caso di infortunio non sarebbe stato coperto.

