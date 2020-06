Calciomercato Milan – Contatti con gli agenti di Depay

Hendrik Almstadt, braccio destro di Ivan Gazidis, dialoga con i procuratori di Memphis Depay. La stella del Lione è sempre nel mirino del Milan e piace a Ralf Rangnick.

Da anni Memphis Depay viene accostato al Milan, ma la trattativa non è mai decollata. Il giocatore del Lione continua a piacere. Il suo contratto scade a giugno 2021 e in estate può partire per un prezzo non eccessivo.

Secondo quanto rivelato dai colleghi di calciomercato.com, i contatti tra la società francese e l’entourage dell’attaccante non hanno portato a nulla. Il presidente Jean-Michel Aulas vorrebbe rinnovare, però ogni tentativo è stato respinto finora.

Depay sta pensando seriamente di cambiare aria dopo quattro stagioni passate in Francia. Il Milan resta interessato e risulta che Hendrik Almstadt e l’agenzia SEG (Sports Entertainment Group), che gestisce gli interessi del calciatore, abbiano contatti da diverso tempo. Il club rossonero è informato costantemente sulla situazione dell’ex talento di PSV Eindhoven e Manchester United.

Ci sono due ostacoli per questa operazione:

il prezzo , il Lione chiede circa 30 milioni di euro;

, il Lione chiede circa 30 milioni di euro; la concorrenza, più squadre seguono l’olandese. Anche l’Everton di Carlo Ancelotti è sulle sue tracce.

Per il Milan sarà importante riuscire a conquistare la qualificazione in Europa League, perché senza coppe può essere maggiormente complicato convincere profili come Depay. La vetrina europea fa gola a tutti i giocatori ed è un tassello che spesso incide in sede di trattativa.

LEGGI ANCHE -> COPPA ITALIA, JUVENTUS-MILAN: LE PROBABILI FORMAZIONI