Milan, Kjaer verso il rinnovo: le ultime sul suo futuro

Simon Kjaer in questi settimane si gioca la permanenza al Milan. Il difensore dovrebbe prolungare l’avventura in rossonero per altri due mesi, in attesa di novità

L’avventura di Simon Kjaer al Milan è pronta a ricominciare con una maglia da titolare. Il difensore centrale conferma di aver scalato le gerarchie, scavalcando Mateo Musacchio.

L’ex Atalanta scenderà così in campo dal primo minuto contro la Juventus, nel match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Il calciatore è chiamato a dare tutto fino al termine del campionato per guadagnarsi il riscatto dal Siviglia, fissato a 2,5 milioni di euro.

Nel frattempo – come riporta Calciomercato.com – si va verso il prolungamento del prestito per altri due mesi, fino al 31 agosto. Il Siviglia dovrebbe dare il via libera, con il Milan che appare tranquillo per una fumata bianca.

Se Kjaer dovesse riuscire a convincere la dirigenza rossonera a confermarlo, l’addio di Mateo Musacchio si farebbe sempre più vicino. Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2021, si prospetta un ritorno in Spagna, dove è particolarmente stimato, soprattutto da Valencia e Betis.

