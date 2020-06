Calciomercato Milan – Offerta per il talento tedesco: lo manda Rangnick

Il Milan secondo i media spagnoli starebbe per lanciare l’offensiva sul talentuoso attaccante tedesco che Rangnick ben conosce.

Tanti i talenti internazionali che il Milan sta valutando e seguendo in queste settimane, nell’orbita di una rivoluzione ‘verde’ in vista della prossima stagione.

Uno dei maggiori indiziati a diventare nuovo calciatore del Milan sembra essere Karim Adeyemi. Si tratta di un attaccante completo e molto promettente del Salisburgo.

Secondo Todofichajes.com, il classe 2002 nativo di Monaco di Baviera sarebbe finito di recente nel mirino rossonero. Il Milan starebbe preparando l’assalto, con tanto di offerta ufficiale.

Pare che il Salisburgo valuti Adeyemi intorno ai 14 milioni di euro. Un’operazione futuribile ampiamente avallata dal futuro tecnico Ralf Rangnick, che conosce bene il tedesco avendo ‘scovato’ giovanissimo dal vivaio del Bayern Monaco.

Non sarà comunque facile trovare il via libera per Adeyemi, che solo qualche mese fa ha rinnovato con il club di proprietà Red Bull sino al giugno 2024.

Ma il richiamo di un club importante come il Milan e la presenza di Rangnick potrebbero agevolare il tutto. L’esperienza positiva al Liefering (la squadra B del Salisburgo) ha già attirato l’interesse di diverse big europee.

LEGGI ANCHE -> MANDRAGORA, LA ROMA LO SNOBBA