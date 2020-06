Milan, le ultime su Ibrahimovic: l’idea di Rangnick

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora deciso cosa farà la prossima stagione. L’attaccante potrebbe proseguire al Milan, anche con Rangnick in panchina

Futuro tutto ancora da scrivere per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, alle prese con un infortunio al polpaccio, pensa solo a rimettersi per poter dare una mano al Milan in questo finale di stagione.

Il centravanti – come riporta ‘SkySport’ – non ha ancora deciso dove continuerà a giocare. Servirà un confronto con Ivan Gazidis per capire se si potrà proseguire insieme.

Per quanto riguarda Ralf Rangnick, contrariamente a quanto detto nei giorni scorsi, il tecnico tedesco non avrebbe messo alcun veto sul bomber svedese.

Ibrahimovic potrebbe dunque indossare la maglia del Milan anche con Rangnick in panchina.

Le prossime settimane saranno quelle decisive: difficile che per lo svedese si riapra la pista Monza, se dovesse cambiare aria, restando in Italia, lo farà per una squadra di Serie A. Sempre in piedi c’è ovviamente la pista che lo porta a casa all’Hammarby.

