Ex Milan – Menez vicino al ritorno in Italia

Si avvicina sempre di più l’accordo tra Jeremy Menez e la Reggina, neo promossa in Serie B. L’ex di Roma e Milan sembra convinto ad accettare l’offerta.

Jeremy Menez si appresta a tornare a giocare in Italia, dove ha già vestito le maglie di Roma e Milan. L’attaccante francese, oggi 33enne è vicino al trasferimento alla Reggina.

La squadra calabrese ha conquistato la promozione in Serie B per la prossima stagione e sogna un grande colpo. Secondo quanto rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà, mancherebbero pochi dettagli per la definizione dell’accordo. Nell’ultimo weekend le trattative sono andate avanti e la fumata bianca non è distante.

Massimo Taibi, intervistato da Reggina TV, alla domanda “farete un grande colpo per la B?” ha risposto testualmente “Oui”. Una replica affermativa in francese che rappresenta un ulteriore indizio dell’arrivo del calciatore in Calabria.

Menez nell’ultima stagione ha giocato nel Paris FC, club che milita nella Ligue 2, ma il contratto in scadenza il 30 giugno 2020 non verrà rinnovato. C’è già stato l’annuncio e l’ex Milan adesso sta concretamente pensando di tornare in Italia, seppur in Serie B con la maglia della Reggina.

