Calciomercato Milan – Real Sociedad, idee chiare su Odegaard

Odegaard resta alla Real Sociedad anche per la prossima stagione, parola del presidente del club di San Sebastian.

Stando ad alcune indiscrezioni, Martin Odegaard sarebbe un obiettivo di Ralf Rangnick per la trequarti. Di proprietà del Real Madrid ma in prestito per due anni alla Real Sociedad, è un giocatore di grandi potenzialità e prospettive.

A San Sebastian hanno le idee chiare sul suo futuro. Il presidente Aperribay, a Radio Euskadi, ha specificato: “Credo che Martin resterà un altro anno con noi. Decide lui, ma credo che questa sia la miglior opzione per tutti“.

La volontà della Real Sociedad quindi è di rispettare l’accordo con il Madrid, e quindi di sfruttare anche l’altro anno di prestito. Probabile quindi che il giocatore norvegese resterà a San Sebastian anche per la stagione 2020/2021, ma è chiaro che da qui ai prossimi mesi la situazione può cambiare. Con il Milan alla finestra.

