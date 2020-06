Chiellini: “Ho Ibrahimovic nel cuore, sfidarlo è motivante” 

Giorgio Chiellini elogia Zlatan Ibrahimovic. Il difensore juventino, a sorpresa, ne parla nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport oggi in edicola.

“Ho Ibrahimovic nel cuore”. Parola di Giorgio Chiellini, intervistato quest’oggi dal Corriere dello Sport. Nel corso di una lunga chiacchierata sul libro appena scritto e il suo finale di carriera, il difensore della Juventus si è pronunciato anche sul fenomeno svedese.

Lo spunto arriva quando gli si chiede l’avversario che meglio ha sfruttato i suoi punti deboli: “Cristiano mi ha fatto una caterva di gol, però quello che mi è entrato nel cuore è Ibra”, replica il 35enne di Pisa. Le sfide con fuoriclasse di Malmò, infatti, erano entusiasmanti e motivanti per il roccioso difensore.

Confronti seguiti dopo essere stati insieme in bianconero nel 2015: “Siamo stati compagni, all’inizio, io giovanissimo cercavo sempre di confrontarmi con lui, lo seguivo ovunque, anche per accreditarmi agli occhi dei compagni e dell’allenatore”.

Poi le strade si sono divise e tra Inter, Milan e non solo, sono seguiti tantissimi confronti che hanno lasciato il segno in Chiellini: “Accettare l’uno contro uno con Ibra significava guadagnare in rispetto. Non mi sono mai tirato indietro e da ogni sfida con lui sono uscito più forte e convinto, ha tirato fuori il meglio. Lo ammiro tantissimo”.

