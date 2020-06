Calciomercato Milan – Il Psg non molla: tutto su Theo Hernandez

Il Psg non molla Theo Hernandez, come riportato in Spagna. Il terzino è il primo obiettivo di Leonardo per la fascia sinistra.

Il Paris Saint-Germain non molla Theo Hernandez, parola di Ondacero. Leonardo lo vuole a tutti i costi, secondo il portale spagnolo. L’idea del brasiliano è quella di acquistarlo per sostituire Kurzawa, in scadenza di contratto a giugno.

Come sottolinea però il sito, il Milan non ha intenzione di vendere il terzino francese, nonostante il forte pressing da parte del club parigino. Non sarà facile respingere gli assalti, ma il Diavolo dovrà fare di tutto per tenerlo. Theo Hernandez quest’anno è stato straordinario, ma il suo potenziale è ancora altissimo.

LEGGI ANCHE >> JUVE MILAN, PROBABILI FORMAZIONI

Calciomercato Milan, quanto costa Theo Hernandez

Se adesso vale già il doppio rispetto al prezzo d’acquisto (20 milioni), se continua così non può fare altro che aumentare, ancora e ancora. A quel punto sarà giusto valutare eventuali super offerte. Per il momento però Theo non deve muoversi, e probabilmente non lo farà.

Anche lui sa che è meglio restare al Milan. Come ha spesso dimostrato sui social, Theo è molto legato ai rossoneri e non vuole cambiare aria, così come in via Aldo Rossi non vogliono lasciarlo partire. Leonardo se ne farà una ragione? Vedremo, ma intanto il pressing continua, anche su Bennacer.