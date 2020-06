Affare Boga, il Milan tentenna. E spunta la Juventus

Le ultime sul possibile ingaggio di Jeremie Boga da parte del Milan. Ma i rossoneri devono provare a non farselo scappare.

Tutti pazzi per Jeremie Boga. Eppure ancora non sembrano esservi movimenti concreti per assicurarsi l’esterno inglese del Sassuolo.

Tanti i club sulle sue tracce. Come il Milan, che secondo le indicazioni di Calciomercato.com si starebbe muovendo, senza però affondare il colpo.

I rossoneri tentennano, non hanno ancora preso contatti concreti con il Sassuolo o con i suoi agenti. Solo sondaggi informativi che però non hanno subito accelerate in tempi recenti.

Più attivo il Napoli: il d.s. Giuntoli ha fatto intendere di considerare Boga una prima scelta. “L’offerta per Boga? Intendete quella che ho fatto o quella che farò?“.

Parole che pongono gli azzurri in pole, con il Milan alle spalle che dovrà muoversi se vuole avere speranze di assicurarsi il classe ’97.

E spunta anche la Juventus: alcuni media spagnoli hanno rilanciato la candidatura dei bianconeri come altra squadra fortemente interessata all’ex Chelsea.

Un’opzione che però al momento non trova conferme. Ovviamente dalle parti di Vinovo il calciatore non dispiace, ma attualmente non è una priorità e non sembra essere tra i primi nomi sul taccuino del d.s. Paratici.

