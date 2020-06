Calciomercato Milan – Tre club italiani tentano Ibrahimovic

Nonostante l’addio al Milan, il futuro di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere ancora in Serie A. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, ci sarebbero almeno tre club pronti ad accoglierlo.

Zlatan Ibrahimovic è già fuori dal Milan, ma non del tutto dall’Italia. Perché come riferisce Tuttosport oggi in edicola, ci potrebbe essere ancora un futuro in Serie A per il 38enne svedese. Ci sarebbero infatti almeno tre club pronti ad accoglierlo subito per un’ultima grande avventura della sua strepitosa carriera.

Quel che è certo, nel frattempo, è l’addio col club rossonero ormai scritto. E lo hanno confermato anche le scintille di mercoledì mattina a Milanello con l’Ad Ivan Gazidis, dove il 38enne ci è andato giù duro: “Non è più il Milan di una volta, non c’è un progetto, se sono qui è soltanto per passione”, avrebbe detto l’attaccante al dirigente.

La goccia, probabilmente, che farà traboccare il vaso. Ibra, adesso, prolungherà il contratto fino al 3 agosto e le parti concluderanno la stagione insieme come giusto, poi le strade si divideranno. E da lì spuntano appunto le soluzioni italiani per Ibrahimovic: il Bologna di Sinisa Mihajlovic, il Napoli di Gennaro Gattuso e il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Tutte – assicura Ts – faranno almeno un tentativo quest’estate. E sono tutte prospettive interessanti per l’atleta. Se poi il gigante di Malmo non dovesse accettare, sarà probabilmente l’Hammarby la sua prossima destinazione. Un ritorno a casa, vicino alla famiglia, per l’avventura finale in patria prima di appendere definitivamente le scarpette al chiodo.

