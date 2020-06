Juventus-Milan, i convocati di Sarri: tre assenze pesanti

La Juventus ha pubblicato la lista dei convocati in vista della semifinale di Coppa Italia di stasera contro il Milan allo Stadium.

La Juventus sul proprio sito web ufficiale ha pubblicato poco fa la lista dei convocati per la semifinale di Coppa Italia contro il Milan di questa sera.

Come previsto Maurizio Sarri dovrà fare a meno di alcuni calciatori molto importanti. Niente da fare per l’ex Gonzalo Higuain, fermatosi la scorsa settimana per uno stop muscolare.

Fuori dalla lista anche Aaron Ramsey e Giorgio Chiellini. Il capitano della Juve sta svolgendo un recupero personalizzato visto il precedente infortunio al ginocchio.

Escluso pure Merih Demiral. Il centrale turco rientrerà non prima di luglio dopo l’operazione al legamento crociato del ginocchio.

La lista di Sarri per Juve-Milan:

1. Szczesny

2. De Sciglio

4. De Ligt

5. Pjanic

6. Khedira

7. Ronaldo

10. Dybala

11. Douglas Costa

12. Alex Sandro

13. Danilo

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

24. Rugani

25. Rabiot

30. Bentancur

31. Pinsoglio

33. Bernardeschi

35. Olivieri

38. Muratore

44. Vrioni

46. Zanimacchia

77. Buffon

LEGGI ANCHE -> BOGA, LE ULTIME SUL SUO FUTURO