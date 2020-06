Il Milan in dieci regge, ma niente gol: Juventus in finale

Stasera all’Allianz Stadium di Torino si è giocata Juventus-Milan, ritorno della semifinale della Coppa Italia 2019/2020. Si partiva dall’1-1 dell’andata a San Siro e ci si aspettava tanta battaglia per conquista della finale.

Il risultato finale di 0-0 permette alla squadra di Maurizio Sarri di conquistare la finale. L’espulsione a inizio match di Ante Rebic ha complicato le cose per i rossoneri, comunque graziati poco prima dal rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo. Il Diavolo non è riuscito a segnare il gol che avrebbe regalato la finale. In dieci era complicato e la partita è stata fatta soprattutto dai padroni di casa, grazie sia alla superiorità numerica che a una maggiore brillantezza sia fisica che nel gioco.

Coppa Italia, Juventus-Milan: il primo tempo

Juventus subito pericolosa, dopo poco più di un minuto Alex Sandro sfonda a sinistra e serve bene Douglas Costa per una conclusione mancina che non trova la porta di poco. La rasoiata del brasiliano da buona posizione ha messo i brividi al Milan. Al 5′ punizione di Dybala da mattonella invitante, pallone fuori non di molto con deviazione.

La squadra di Sarri è più brillante di quella di Pioli, fisicamente e sul piano del gioco appare di un livello superiore nei primi minuti di partita. I rossoneri faticano in fase di costruzione, il pressing dei bianconeri crea difficoltà. Al 13′ Cristiano Ronaldo pericoloso sugli sviluppi di un corner con una conclusione da posizione ghiotta che non inquadra la porta, ma si era aggiustato la palla con il braccio e il gol non sarebbe stato convalidato.

L’arbitro Orsato va al VAR per verificare un tocco di braccio precedente di Conti e concede il calcio di rigore alla Juventus. Dagli 11 metri Cristiano Ronaldo colpisce il palo! Donnarumma aveva intuito. Al 16′ espulsione per Rebic a causa di un brutto intervento su Danilo. Gamba tesa pericolosa del croato, che prendere il cartellino rosso e lascia il Milan in dieci.

Pioli è scontento dei suoi giocatori, un inizio veramente pessimo a Torino. Al 23′ Bentancur ruba palla a Bennacer e poi serve Cristiano Ronaldo, che dall’interno dell’area non trova la porta con il destro. Monologo bianconero all’Allianz Stadium. Al 24′ primo timido segnale di reazione del Milan con una conclusione al volo di Conti, ma il pallone va altissimo. Poco dopo contropiede non sfruttato dai rossoneri, Paquetà sbaglia l’ultimo passaggio.

Al 28′ girata di Cristiano Ronaldo col sinistro su assist di Douglas Costa, pallone alto. Sempre la Juventus a fare la partita e a schiacciare il Milan nella sua metà campo. Al 31′ Donnarumma è bravo a respingere il tiro in area di Matuidi sul cross di Danilo. L’ex PSG non è riuscito ad angolare.

Nonostante la supremazia territoriale, la Juve non riesce a trovare la stoccata vincente. Al 39′ Cristiano Ronaldo prova il sinistro a giro da fuori area, però Donnarumma para senza troppi problemi. Al 41′ Calhanoglu scodella un buon pallone su punizione e Romagnoli per pochissimo manca l’impatto di testa, sarebbe stato molto pericoloso per Buffon.

L’arbitro Orsato concede tre minuti di recupero, ma non succede niente di particolare e le squadre vanno nello spogliatoio sul risultato di 0-0. Sicuramente meglio i ragazzi di Sarri, che però nonostante la superiorità numerica non hanno trovato il gol. Da segnalare il rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo poco prima dell’espulsione di Rebic.

Coppa Italia, Juventus-Milan: il secondo tempo

A inizio secondo tempo, al 48′, il Milan non va distante dal gol: Calhanoglu si tuffa di testa su cross di Bonaventura e per poco non batte Buffon. Al 52′ Pioli inserisce Rafael Leao per Bonaventura, che non prende benissimo la sostituzione. Due minuti dopo super Romagnoli in scivolata ad anticipare Cristiano Ronaldo, pronto a involarsi verso la porta di Donnarumma.

Al 58′ Cristiano Ronaldo prova il tiro mancino dal limite, ma il tiro viene deviato e finisce poco sopra la traversa con Donnarumma comunque in controllo. Al 62′ Sarri inserisce Khedira, Bernardeschi e Rabiot per Pjanic, Matuidi e Douglas Costa.

In questa fase il Milan se la gioca alla pari, nonostante sia in dieci uomini. La squadra di Pioli ha tirato fuori carattere e regge contro la Juventus, provando anche a metterla in difficoltà nelle ripartenze. Al 71′ Kjaer bravo a deviare di testa in corner un pallone che altrimenti De Ligt avrebbe potuto mettere facilmente in rete.

Al 72′ buona giocata di Paquetà, che si libera al tiro ma la palla viene deviata e finisce lentamente tra le mani di Buffon. Poco dopo viene ammonito Khedira. Al 76′ tiro rasoterra ma debole di Calhanoglu dalla distanza, parata facile per Buffon. Tre minuti dopo Kjaer pericoloso su corner, il suo colpo di testa sul primo palo finisce fuori.

All’80’ Dybala tenta il tiro forte da fuori area, Donnarumma mette in corner. Pioli inserisce Krunic e Lorenzo Colombo per Kessie e Paquetà. All’85’ Sarri mette Cuadrado per Danilo. Successivamente nel Milan entrano Laxalt e Saelemaekers per Calabria e Conti.

L’arbitro Orsato concede quattro minuti di recupero all’Allianz Arena. Al 93′ Cuadrado entra in area e prova il tiro, pallone alto. Il Milan non riesce a organizzare una manovra offensiva che possa impensierire la Juventus, che al 95′ impegna Donnarumma con Alex Sandro. Finisce 0-0 a Torino, bianconeri in finale di Coppa Italia.

