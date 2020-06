Juventus-Milan, Pioli amareggiato: “Pesa il rigore dell’andata”

Stefano Pioli al termine di Juventus-Milan 0-0 di Coppa Italia è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. La sua squadra è stata eliminata e dunque dovrà puntare sul campionato per potersi qualificare in Europa League.

Queste le prime considerazioni del mister rossonero sulla partita di Torino: «Mi spiace, nel doppio punteggio pesa il rigore dell’andata. Oggi abbiamo subito troppo la pressione iniziale della Juve, abbiamo fatto errori tecnici e c’è stata l’ingenuità di Rebic. Abbiamo fatto una grande partita difensiva e abbiamo avuto 2-3 palloni per sperare di segnare. Non ci siamo riusciti e dobbiamo conquistare l’Europa col campionato».

Pioli sottolinea che la Juventus non è stata superiore al Milan nel doppio confronto: «I risultati sono chiari, sono due pareggi. La differenza è sottile, non penso abbiamo giocato peggio degli avversari. Il pareggio in casa ci costringeva a segnare fuori e non ci siamo riusciti. La difesa, soprattutto i centrali, ha fatto una partita eccezionale. Dobbiamo essere sempre solidi e compatti. Siamo dispiaciuti, volevamo andare a Roma per giocare la finale. Ora recupereremo giocatori importanti e penseremo al campionato».

Il tecnico rossonero è concentrato sulla ripresa della Serie A adesso, ma serve migliorare: «In campionato serve più continuità di rendimento. Abbiamo fatto partite ottime, ma non sempre abbiamo portato a casa il risultato che meritavamo. Dobbiamo essere più attenti, compatti, determinati e concreti. Ci sarà da metterci tanto del nostro».

