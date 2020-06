Juventus-Milan, Sarri: “Troppi rischi in superiorità numerica”

Le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, dopo il pareggio a reti bianche contro il Milan.

Le sensazioni del ritorno in campo: “Bella sensazione, poi ci manca l’apporto del pubblico. Non è semplice in queste condizioni giocare”.

Sull’inferiorità numerica del Milan: “In parità numerica stavamo giocando meglio, aggressivi e facendo girare bene la palla. Poi abbiamo allentato i ritmi, troppe azioni individuali. Ma non abbiamo concesso nulla”.

Sulla condizione dei calciatori: “E’ molto peggio di una partita di precampionato. E’ stato uno stop passivo, i ragazzi sono stati 70 giorni sul divano. Serve pazienza, ma le premesse sono buone”.

Sui rischi subiti: “Le sostituzioni vanno ben pesate. C’è il rischio, qualche cazzata l’abbiamo fatta e abbiamo anche rischiato di prendere gol”.

