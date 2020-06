Milan, esame per Rebic: senza Ibra non ha mai segnato

Per Ante Rebic la partita Juventus-Milan di Coppa Italia rappresenta un test molto importante. Senza Zlatan Ibrahimovic, dovrà sorreggere l’attacco rossonero.

Contro la Juventus il peso dell’attacco del Milan sarà sulle spalle di Ante Rebic. Il croato sarà il riferimento offensivo rossonero in assenza del compagno.

Indipendentemente dal modulo, 4-2-3-1 o 4-3-2-1, stasera toccherà a lui giocare da unico centravanti. Non è il suo ruolo abituale, visto che predilige giocare in posizione più esterna o al massimo da seconda punta. Tuttavia, Stefano Pioli ha deciso di “bocciare” Rafael Leao e ad affidarsi a Rebic per rimpiazzare Ibrahimovic.

Rebic dovrà trascinare il Milan

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che Juventus-Milan sarà un esame molto importante per il numero 18 rossonero. La qualificazione alla finale del Milan dipende molto anche dalla sua prestazione all’Allianz Stadium.

È il capocannoniere della squadra con 7 gol totali, 1 segnato proprio nella semifinale di andata a San Siro contro i bianconeri. Ha personalità e carattere, palcoscenici come quello di stasera non lo spaventano. E non lo preoccupa neanche dover giocare senza Ibrahimovic, anche se in assenza dello svedese non ha mai segnato finora.

Rebic dovrà abbattere questo tabù, proprio nella partita in cui dovrà giocare nel ruolo dello svedese. Sarà molto importante che giocatori di qualità come Giacomo Bonaventura, Hakan Calhanoglu e Lucas Paquetà riescano a rifornirlo di palloni giocabili. Ante va sfruttato nel modo giusto, assecondando le sue caratteristiche.

