Milan, su Florentino Luis piomba un altro club italiano

Il Milan non è l’unica squadra della Serie A a puntare Florentino Luis per la prossima finestra del calciomercato. Anche un’altra si inserisce nella corsa al talento del Benfica.

Da gennaio il nome di Florentino Luis viene accostato al Milan e ciò non è casuale. Infatti, il club rossonero aveva concretamente provato a prenderlo nel mercato invernale. E ci dovrebbe riprovare anche nella prossima sessione.

Il Benfica valuta il proprio centrocampista non meno di 30 milioni di euro, nonostante abbia perso il posto da titolare a novembre e successivamente abbia giocato pochissimo. Il Milan punta a un prestito, magari biennale, con diritto di riscatto. Trattativa non semplice.

Sulle tracce di Florentino Luis ci sono anche altre società, in particolare estere. Ma in queste ore è emerso pure l’interesse della Lazio, rivelato da Radiosei. Il direttore sportivo Igli Tare vorrebbe regalare a Simone Inzaghi un rinforzo importante a centrocampo e il giovane talento portoghese piace molto.

Il prezzo elevato non convince la Lazio, comunque disposta a trattare. Molto dipenderà anche dalle eventuali cessioni. Alcuni giocatori biancocelesti sono molto corteggiati, in particolare Sergej Milinkovic-Savic. La vendita del serbo potrebbe portare nelle casse del club una cifra altissima che consentirebbe a Tare di fare un po’ di investimenti in entrata. Florentino Luis potrebbe essere tra questi.

