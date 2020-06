Repubblica – Post-Donnarumma, spunta l’idea Perin

Il portiere del Genoa, ma di proprietà Juventus, sembra essere tornato in auge per la squadra rossonera in caso di addio di Donnarumma.

Torna in auge l’ipotesi Mattia Perin per la porta del Milan. Il numero uno del Genoa secondo La Repubblica è ancora nel mirino rossonero.

Si parla infatti del portiere che dovrebbe sostituire Gianluigi Donnarumma in caso di addio di quest’ultimo. Il Milan deve valutare la possibilità di rinnovare l’oneroso contratto del classe ’99 prima di prendere una decisione.

Donnarumma rimarrebbe volentieri a Milanello, come spesso fatto intendere dal talentuoso portiere. Meno d’accordo è Mino Raiola, l’agente di Gigio che preferirebbe portarlo altrove già alla fine di questa stagione.

Perin è tornato di moda in casa Milan. Il classe ’92 sta dimostrando nel prestito al Genoa di essere ancora un numero uno utile e affidabile.

La Juventus, proprietaria del cartellino, non punterà sul portiere di Latina. Poco spazio e concorrenza estrema hanno portato già a gennaio Perin a lasciare (seppur in prestito) la squadra bianconera.

Un affare possibile e anche piuttosto scaltro quello che il Milan potrebbe seriamente valutare per il dopo-Donnarumma. Ovviamente la prima opzione resta sempre il rinnovo dell’attuale numero 99 rossonero. Ma occhio a questa vecchia pista alternativa.

