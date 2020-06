Calciomercato Milan – Dalla Turchia: interesse per Rodriguez

Ricardo Rodriguez difficilmente resterà al PSV Eindhoven. Per lui spuntano alcune indiscrezioni che arrivano dalla Turchia.

Difficilmente Ricardo Rodriguez resterà al PSV Eindhoven. Il terzino di proprietà Milan potrebbe essere costretto a cercarsi un nuovo impiego.

Gli olandesi, nonostante le discrete prestazioni in stagione, sembrano intenzionati a rispedire Rodriguez al mittente. Ma anche il Milan ha fatto sapere al classe ’92 di non essere interessato a trattenerlo in rosa.

Dalla Turchia arriva un’alternativa: il portale Fanatik ha scritto di un interesse serio del Trabzonspor, club turco che ha già fatto affari in passato con il Milan (vedi Kucka e Sosa).

In realtà Rodriguez non è la prima opzione per la fascia sinistra dei turchi. L’idea è quella di spingere per il rinnovo del terzino Filip Novak, attualmente in scadenza.

In caso di addio del laterale ceco, Rodriguez potrebbe rappresentare un’idea concreta per il Trabzonspor. Un ritorno di fiamma dalla Turchia, visto che a gennaio già il Fenerbahce si era mosso per lo svizzero.

In Italia restano comunque in piedi le opzioni Napoli e Roma, club con cui il Milan potrebbe finalizzare diversi affari inserendo proprio Rodriguez come contropartita tecnica.

