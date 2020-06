Serie A, stadi verso la riapertura: ecco la data

Si parla di un possibile spiraglio per il pubblico presente negli stadi. Ecco la presunta data per dare spazio ai tifosi dal vivo.

La FIGC spinge per la riapertura, almeno parziale, degli stadi. La volontà della Federcalcio è quella di dare la possibilità ai tifosi di tornare negli impianti entro la fine del campionato.

Molto dipenderà però dal prossimo Decreto governativo. Le ultime indicazioni parlano di rallentamento per la riapertura delle strutture sportive, con l’accortezza di non ricadere nel pieno della pandemia.

Spunta una possibile data per la riapertura al pubblico degli stadi di Serie A: il 14 luglio prossimo. In quel giorno gli impianti sportivi potranno essere ripopolati in parte da tifosi e pubblico pagante.

Se la data, come riporta il Corsera, fosse confermata potrebbe consentire al Milan di giocare contro il Parma a San Siro con il pubblico presente. La gara è infatti programmata per mercoledì 15 luglio.

