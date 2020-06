Robinson, risolto problema cardiaco: è tornato ad allenarsi

Il giovane terzino Antonee Robinson sembra essersi lasciato alle spalle i problemi cardiaci. Il Milan era molto interessato a lui.

Buone notizie per un vecchio pallino del Milan. Il terzino britannico Antonee Robinson è tornato finalmente ad allenarsi.

Il calciatore classe ’97 aveva accusato nei mesi scorsi un difetto cardiaco, che lo aveva costretto a fermarsi e ad effettuare tutti i controlli specifici del caso.

Un problema congenito che ha causato anche il mancato trasferimento di Robinson al Milan: a gennaio era fatta per il suo passaggio dal Wigan al club rossonero, tutto però sfumato in extremis.

Robinson è tornato oggi a lavorare con i compagni in allenamento, mandando un messaggio di ringraziamento per chi si è occupato del suo problema al cuore: “Il peggio è passato, ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato. In particolare il dottor Jonathan Tobin del Wigan e tutto il team coinvolto al Liverpool Heart and Chest Hospital”.

LEGGI ANCHE -> TUTTE LE NUOVE REGOLE DEL CALCIO