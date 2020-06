Sostituzioni, esultanza e protesta: come cambia il calcio

Ecco tutte le variazioni nelle regole del calcio dopo lo stop per Coronavirus. Da Juve-Milan di stasera cambieranno molte cose.

Oggi il Corriere dello Sport ha pubblicato una sorta di memorandum delle nuove regole comportamentali da seguire nel calcio post-Coronavirus.

Da Juventus-Milan di oggi sino alla fine della stagione, i calciatori in campo dovranno seguire regole e atteggiamenti diversi da quelli classici prima della pandemia.

Le squadre avranno la possibilità di effettuare cinque sostituzioni – anziché tre – nell’arco dei 90 minuti di gioco. Ma queste saranno possibili solo distribuite in tre momenti diversi, per non spezzare troppo il ritmo.

Regole ferree sulle esultanze: niente abbracci, strette di mano o altre manifestazioni troppo fisiche. I calciatori, come visto in Bundesliga, potranno congratularsi tra loro utilizzando il gomito.

Vietato anche sputare in campo durante l’incontro, mentre le proteste nei confronti degli arbitri saranno consentite, ma solo a distanza di sicurezza. Pena l’ammonizione per il mancato distanziamento con il direttore di gara.

LEGGI ANCHE -> SCELTO IL PORTIERE PER IL DOPO-DONNARUMMA