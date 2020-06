Calciomercato Milan – Rafael Leão porta un rinforzo? 

Milan, Rafael Leão può aiutare il club per una trattativa di mercato? Lo scenario è evidenziato da Tuttosport oggi in edicola. Ecco di chi si tratta.

Delude ancora Rafael Leão, ma chissà che non possa farsi perdonare fungendo da ‘intermediario’ di mercato per il bene del Milan. In attesa di Ralf Rangnick chiamato a forgiarlo al meglio, infatti, il talento lusitano potrebbe aiutare il Diavolo per un obiettivo: Dominik Szoboszlai.

Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, i due giocatori continuano a “filtrare” via social. Più volte, infatti, le parti si sono scambiati commenti pubblici che confermano viva la fiamma e il gradimento del ragazzo per la società rossonera.

Reduce da una tripletta contro lo Sturm Graz in trasferta nell’ultima giornata di campionato, il Salisburgo chiedeva inizialmente 20 milioni per il proprio gioiellino. Ma l’inserimento della Lazio e del Napoli, adesso, potrebbe indurre il club austriaco a rilanciare per vendere al miglior offerente.

Chissà che nel frattempo i contatti con Leão non possano diventare più intimi e il 21enne, illustrando la grandezza del Milan anche in questo periodo di declino, non possa favorire il club di Via Aldo Rossi in qualche modo.

L’ungherese, intanto, continua ad essere uno dei profili maggiormente graditi dallo scouting milanista. Il problema è sempre lo stesso: il budget già ridotto e la concorrenza di club di tutt’altro spessore e prospettiva in questo momento storico.

