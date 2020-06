Calciomercato Milan – L’annuncio ufficiale: “Thiago Silva non rinnova”

Thiago Silva non rinnova con il Psg, adesso è ufficiale. Ad annunciarlo è Leonardo, il direttore sportivo dei parigini.

Adesso non c’è alcun dubbio: Thiago Silva lascerà Parigi a parametro zero. L’annuncio è arrivato da Leonardo, il direttore sportivo del Psg. Nell’intervista rilasciata a Le Journal du Dinamche, l’ex dirigente del Milan ha confermato che il difensore ed Edinson Cavani andranno via.

Ecco di seguito le sue dichiarazioni in merito: “Sì stiamo arrivando alla fine della loro storia qui ma l’idea è di averli a disposizione fino alla fine di agosto”.

Thiago Silva quindi si libera, ma rimarrà al Psg fino alla fine di agosto, così che potrà giocare la Champions League. Da settembre potrà firmare con chiunque, e il Milan è una delle opzioni. Intanto oggi ha chiarito che non tornerà al Fluminense, in Brasile.