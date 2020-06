Calciomercato Milan, via libera Kouassi: svolta dalla Francia

Tanguay Kouassi ha deciso di lasciare il Psg. Il Milan sembra dunque avere la strada spianata per mettere a segno un nuovo colpo dalla Francia, a costo zero.

Ancora una clamorosa svolta legata a Tanguy Kouassi. Il difensore centrale classe 2002 – stando a quanto riportato da ‘RMC Sport‘ – avrebbe deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Psg, contrariamente a quanto detto nei giorni scorsi. Il giocatore è dunque libero di trovare un accordo con una nuova squadra.

Buone notizie così per il Milan: i media francesi nei giorni scorsi davano i rossoneri in pole per il promettente difensore, che adesso potrebbe davvero diventare un nuovo giocatore del Diavolo.

Dopo Kalulu, il Milan si prepara a mettere a segno un altro colpo, a costo zero, per la difesa, sempre più giovane e francese.

