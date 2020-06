Coppa Italia, Napoli-Inter 1-1: Gattuso è in finale

Il Napoli di Gattuso è in finale di Coppa Italia! Al San Paolo la sfida contro l’Inter finisce 1-1, gli azzurri possono festeggiare.

Sarà Juventus–Napoli la finale di Coppa Italia in programma il prossimo 17 giugno. La squadra di Gennaro Gattuso elimina l’Inter con l’1-1 di questa sera al San Paolo. Risultato che premia gli azzurri visto l’1-0 dell’andata a San Siro.

I nerazzurri erano riusciti ad andare subito in vantaggio con la rete, direttamente su angolo, di Christian Eriksen. Il Napoli ha sofferto un po’ dopo il vantaggio degli uomini di Conte, ma verso la fine del primo tempo sono riusciti a pareggiare: il gol è di Mertens, ma è stupenda l’azione di Insigne.

Nella ripresa il Napoli si chiude in difesa, l’Inter attacca ma senza troppa convinzione. L’unica chance capita sul destro di Victor Moses, che però spara altissimo. Nei minuti finali è sofferenza azzurra ma alla fine il risultato resta sull’1-1.

Il Napoli vola così in finale di Coppa Italia. Per Gattuso è la seconda finale di Coppa Italia dopo quella del 2018 con il Milan. Di fronte si ritroverà ancora una volta la Juventus, proprio come allora. Quella sera finì 4-0 per i bianconeri, stavolta gli auguriamo che possa andare diversamente.

