Dalla Spagna: una punta ghanese per il Milan di Rangnick

Nuova indiscrezione per il calciomercato Milan: i rossoneri starebbero valutando l’acquisto di un giovane attaccante di origine africana.

Nuovo nome per rinforzare e ringiovanire l’attacco del Milan in vista della prossima stagione.

L’indiscrezione arriva dalla Spagna. Il portale Todofichajes.com ha parlato dei rossoneri come molto interessati alla punta ghanese Mohammed Kudus.

Un’opzione che sembra attirare molto Ralf Rangnick, futuro tecnico del Milan, il quale avrebbe già monitorato Kudus in tempi recenti, come idea per il suo Lipsia.

Kudus è un centravanti mancino, molto dinamico e rapido, classe 2000. Gioca nel Nordsjælland, club danese che lo ha pescato direttamente dal Ghana.

Nove le reti realizzate in stagione da Kudus, che ha iniziato ad attirare l’attenzione di diversi club europei. Il ventenne ha anche già segnato con la maglia della Nazionale maggiore ghanese.

In scadenza a giugno 2021, il giovane calciatore africano potrebbe lasciare la Danimarca già in estate. Il Nordsjælland chiede 6 milioni di euro per il suo cartellino.

