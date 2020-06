Dalla Germania: Rangnick può andare al Borussia Dortmund

Una voce clamorosa arriva dalla Germania: il Borussia Dortmund sarebbe sulle tracce di Rangnick per sostituire Favre. Le ultime news.

Uno scenario clamoroso quello descritto da sporwetten.com, portale tedesco. Infatti sembra che su Ralf Rangnick non ci sia soltanto il Milan in questo momento. Anche il Borussia Dortmund ci starebbe pensando per sostituire Lucien Favre.

Secondo quanto riportato dai colleghi teutonici, i contatti fra Rangnick e il Borussia sarebbero iniziati diversi mesi fa. L’allenatore, attualmente responsabile dell’area tecnica della Red Bull, sarebbe la prima scelta in casa giallonera in caso di addio di Favre, un’ipotesi a quanto pare molto probabile.

Sarebbe davvero clamoroso. Da tempo ormai Rangnick viene indicato come futuro allenatore e direttore tecnico del Milan, con Ivan Gazidis che spinge per strappargli il sì il prima possibile. Adesso l’inserimento del Borussia Dortmund potrebbe davvero stravolgere tutto.

