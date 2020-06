Wanda Nara: “La mia vita sarà una serie tv”

La vita di Wanda Nara diventa una serie tv. A rivelarlo è la showgirl e moglie di Mauro Icardi. Ecco tutti i dettagli raccontati dalla donna nel corso di un’intervista

Dopo aver portato a termine l’operazione Icardi-Psg con successo, Wanda Nara continua a fa parlare di se. La vita della moglie del bomber argentino diventerà presto una serie tv. A rivelarlo è stata la stessa showgirl alla rivista Gente:

“Quest’anno due aziende molto grosse mi hanno proposto di raccontare la mia vita in una serie, una è Netflix e l’altra è HBO. Sto pensando a come strutturare la storia.

Se volessi iniziare dalla mia infanzia, la serie sarebbe davvero lunga e dovrebbe esserci un’altra pandemia per vederla tutta – riporta corrieredellosport.it – Questa settimana dovremmo iniziare a scriverla, sarà un ottimo lavoro.

Molte persone pensano di sapere tutto di me, ma giuro che molti dettagli piccanti non sono mai stati pubblicati. Non so chi mi interpreterà, perché io stessa non riesco ancora a immaginarlo”.

