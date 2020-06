Calciomercato Milan – Con Kalulu scatta un addio automatico 

Milan, ecco il primo acquisto estivo: arriva Pierre Kalulu. Ma il suo acquisto, evidenzia il CorSport oggi in edicola, porterà a un addio inevitabile in casa rossonera.

La stagione non è ancora finita causa Covid-19, ma il Milan ha già messo a segno il suo primo colpo estivo. Si tratta di Pierre Kalulu, talentuoso terzino destro che arriverà dal Lione a parametro zero.

L’ultimissimo regalo di Paolo Maldini, prima di un addio ormai inevitabile causa i dissidi interni e soprattutto l’approdo di un Ralf Rangnick bocciato pubblicamente dal direttore tecnico rossonero. Il calciatore, atteso domani per le visite mediche, firmerà un contratto quinquennale. Il primo da professionista in carriera.

Tuttavia – evidenzia il CorSport oggi in edicola – il suo approdo porterà a un inevitabile addio sulla destra, lì dove poi inizierebbero ad essere davvero in troppi. Andrea Conti o Davide Calabria, pertanto, sono destinati ai saluti. C’è posto solo per uno dopo questo nuovo investimento rossonero.

Chi dei due sarà il prescelto, è tutto da vedere. Al momento, con Stefano Pioli, l’ex Atalanta ha ampiamente superato il talento del settore giovanile nelle gerarchie. Ma bisognerà attendere adesso il verdetto del manager Red Bull in arrivo. E considerando la sua filosofia spumeggiante con esterni che incalzano, al momento tutto fa propendere più per un addio di Calabria che viceversa.

