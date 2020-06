Ibrahimovic rientro | L’attaccante vuole giocare subito

Infortunio Ibrahimovic, le ultime news sul rientro. L’attaccante vuole giocare subito ma i medici consigliano di aspettare.

Zlatan Ibrahimovic punta al rientro immediato, lo spiega oggi la Gazzetta dello Sport. L’infortunio al polpaccio, meno grave del previsto, lo ha costretto ai box. Non avrebbe comunque giocato contro la Juventus perché squalificato.

La prossima partita è Lecce–Milan, in programma il 22 giugno. Ed è quello l’obiettivo di Z: rientrare già per quella partita. Difficile, anche perché lo staff medico ci va coi piedi di piombo, giustamente. Ma lui non vuole aspettare: sa che la squadra ha bisogno del suo apporto e vuole fare di tutto per esserci.

Molto più probabile, però, che rivedremo Ibrahimovic in campo contro la Roma a San Siro. Proprio contro i giallorossi ha un bel ricordo: la partita, all’Olimpico, che regalò lo Scudetto ai rossoneri nel 2011. La gara contro i giallorossi è il 28 giugno alle 17:15, a meno di cambi di programma da parte della Lega.

Infortunio Ibrahimovic, le ultime sul rientro

Come detto, quindi, Ibrahimovic farà il massimo per essere in campo la prossima settimana contro il Lecce. Una gara importante perché il Milan dovrà subito indirizzare bene la stagione con una vittoria. Con l’eliminazione dalla Coppa Italia, ora non resta altro che il campionato per raggiungere l’Europa League.

Ibra vuole regalare questo traguardo ai rossoneri prima dell’addio, che sembra a questo punto inevitabile, soprattutto dopo lo scontro verbale con Ivan Gazidis di giovedì. Ma il futuro non è una sua priorità al momento: sta pensando soltanto al Milan e a dare l’ultima gioia ai suoi tifosi.

Rivederlo in campo con il Lecce però è dura, come abbiamo già spiegato. I medici preferirebbero andare con calma e provare a farlo rientrare per la Roma. Ed è probabile che andrà proprio così, ma quando c’è Ibra di mezzo i colpi di scena sono sono sempre dietro l’angolo. Vedremo cosa succederà in settimana e qualità novità arriveranno da Milanello.

