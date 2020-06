Milan, espulsione Rebic: niente multa

Ante Rebic non verrà multato dopo l’espulsione nei primi minuti di Juventus-Milan, match valevole per il ritorno della semifinale di Coppa Italia

Non è ripresa proprio nel modo sperato la stagione di Ante Rebic. Il croato, che prima dell’emergenza coronavirus, era stato tra i migliori del Milan di Stefano Pioli, si è fatto espellere dopo pochi minuti nel match contro la Juventus.

Con l’assenza di Zlatan Ibrahimovic tutte le pressioni era ricadute sulle sue spalle. Pressioni che non lo hanno aiutato e l’espulsione ha contribuito in maniera importante a compromettere l’accesso in finale.

Rebic è consapevole dell’errore fatto che ha danneggiato il Milan tanto da chiedere scusa all’intera squadra. Scuse che dovrebbero bastare al croato che secondo Calciomercato.com non riceverà una multa per il comportamento avuto.

