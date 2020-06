Sky – Ibrahimovic, possibile rientro anticipato: la data 

Rientro Ibrahimovic, possibile sorpresa per il Milan di Stefano Pioli. Come infatti riferisce SkySport, lo svedese scalpita e spunta una data precisa.

Anche SkySport conferma: Zlatan Ibrahimovic, reduce dalla recente lesione del muscolo soleo del polpaccio destro, potrebbe rientrare molto prima del previsto per la felicità di Stefano Pioli.

Malgrado il duro confronto con Ivan Gazidis di mercoledì scorso e un destino rossonero probabilmente segnato, lo svedese infatti scalpita nel rivestire la maglia del Milan e potrebbe riuscirci davvero a stretto giro.

Anche per questo, lo svedese, non ha raggiunto la squadra a Torino per la semifinale di Coppa Italia. Ha preferito restare a Milanello, dove si è allenato intensamente proprio in funzione di un rientro anticipato.

E se rivederlo in campo contro il Lecce è impossibile dato l’impegno troppo ravvicinato, è più verosimile invece una disponibilità per il match con la Roma dal 28 giugno. Sarebbe una manna dal cielo per il tecnico in vista anche dei successivi match con Lazio, Juventus e Napoli.

Nel frattempo, tra ore di palestra, cyclette e potenziamento muscolare, Ibra ci sta dando dentro ma senza esagerare. Molto dipenderà anche dall’esito dei nuovi controlli medici a cui si sottoporrà entro 48 ore: se la lesione dovesse essersi rimarginata, allora un rientro record sarebbe davvero possibile.

