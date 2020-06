Calciomercato Milan – André Silva e Suso finanziano il colpo 

Milan, la nuova idea: vendere André Silva e Suso per finanziare un grande colpo in attacco. In questo modo potrebbe arrivare un tesoretto di oltre 40 milioni di euro.

Sacrificare André Silva e Suso per mettere le mani su Luka Jovic. Come riferisce il CorSport oggi in edicola, è questa la via che il Milan potrebbe intraprendere per finanziare il grande colpo dal Real Madrid. Anche perché, da questo punto di vista, tutto sembra andare per il verso giusto per il momento.

Mentre la conferma dello spagnolo è infatti legata alla qualificazione in Champions del Siviglia attualmente terzo, il portoghese, invece, continua a segnare con continuità con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Al momento, in 33 partite tra campionato e coppe, il bottino è di 14 gol e ben 5 assist.

Un rendimento che sta spingendo la società teutonica a iniziare a discutere il prezzo, col calciatore anche motivato nel continuare la propria avventura in Bundesliga. Ed è proprio attraverso la cessione dell’attaccante lusitano che il Diavolo potrebbe assicurarsi un tesoretto interessante.

Perché se il Milan riuscisse ad ottenere più di 20 milioni per la sua uscita – valore che porterebbe anche una discreta plusvalenza -, la cifra totale salirebbe a oltre 40 totali considerando gli altri 20 che ne verrebbero per Suso. Cash che Ivan Gazidis, a quel punto, metterebbe a disposizione per l’attacco, con Jovic primissimo obiettivo. Il problema, a quel punto, sarebbe solo l’ingaggio del classe 97.

