Calciomercato Milan – Oggi arriva Kalulu, può ricoprire tre ruoli 

Milan, ecco il primo rinforzo estivo: Pierre Kalulu è atteso oggi in Italia per le visite mediche in rossonero. Scippato al Bayern Monaco, può giocare in ben tre posizioni.

E’ il giorno di Pierre Kalulu in casa Milan. Come infatti conferma La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il talento francese è atteso oggi in Italia per le visite mediche col club rossonero. In attesa del finale di stagione e dell’approdo di Ralf Rangnick, arriva dunque già il primo rinforzo estivo per il Diavolo.

Arriverà a parametro zero dal Lione, grazie a una segnalazione del caposcout Geoffrey Moncada e all’affondo decisivo del Dt Paolo Maldini che ha convinto il calciatore proprio come fece con Theo Hernandez la scorsa estate.

Classe 2000, non ha mai fatto il debutto in prima squadra (si dice per ripicca causa mancato rinnovo) ma è considerato un predestinato a tutti gli effetti. Si tratta di un terzino destro, ma può agire anche sull’altra corsia e sa muoversi abilmente pure al centro della difesa.

Anche il Bayern Monaco seguita attentamente il giocatore, ma il Milan ha giocato d’anticipo e oggi lo blinderà con un contratto quinquennale. Il primo da professionista in carriera per il talento transalpino. Il cui arrivo, adesso, spingerà verso la cessione uno tra Andrea Conti e Davide Calabria.

