Modric: “Mi immaginavo al Milan, mi sarei visto bene”

Milan, parla Luka Modric. Intervistato da La Gazzetta dello Sport di oggi, il campione croato commenta il mancato trasferimento in rossonero e svela le sue intenzioni future.

Luka Modric esce allo scoperto. Dopo mesi di mormorii e indiscrezioni a proposito di un possibile approdo al Milan, l’ex pallone d’oro ne ha parlato direttamente in un’intervista per La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

La prima conferma è una vecchia attrazione per i colori rossoneri, grazie a una vecchia bandiera milanista nonché ex dirigente: Zvonimir Boban. “Era un mio idolo e papà, quando ero piccolo, mi comprò una tuta rossonera”, racconta il 34enne croato.

E a proposito di un trasferimento al Diavolo, Modric ne ha parlato così: “Mi immaginavo calciatore del Milan ma è andata diversamente… e quando arrivi al Real è difficile pensare di andare altrove. Se a Madrid le cose non fossero andate bene, mi sarei certamente visto bene in Serie A. Ma onestamente, la priorità è sempre stata Madrid”.

E ora non resta che seguire da lontano quella squadra che lo ha ispirato nella fanciullezza e nell’adolescenza. Una squadra purtroppo in declino ormai da troppo tempo: “Vi guardo e sono dispiaciuto per il Milan. Il vero Milan manca all’Italia e all’Europa”.

Modric adesso ha le idee chiare per il futuro, che sia quello immediato o quello relativo al post carriera: “Sono sicuro di poter giocare ad alto livello ancora per due anni, poi si vedrà. Vorrei finire la carriera al Real, ma dipenderà anche dalla società. Di certo, farò il corso da allenatore. La nazionale per noi è un sentimento al di sopra del calcio, sia da giocatore che da c.t. sarei onorato di esserci”.

LEGGI ANCHE: ESPULSIONE REBIC, ARRIVA LA DECISIONE DELLA SOCIETA’