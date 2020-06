Calciomercato Milan – Kamara, il Marsiglia spara alto sul prezzo

Il Marsiglia non intende fare regali e ha stabilito una valutazione molto alta per Boubacar Kamara, difensore centrale seguito dal Milan in questa stagione.

C’è anche Boubacar Kamara tra i giovani talenti che il Milan ha seguito in Ligue 1. Il difensore centrale classe 1999 ha disputato una buona stagione e fa gola a diversi club.

Il Marsiglia deve fare cessioni per circa 60 milioni di euro nella prossima finestra del calciomercato. Il bilancio della società francese è in perdita e qualche giocatore importante dovrà partire per riequilibrare i conti. Anche Kamara è un indiziato all’addio.

Come rivelato dal quotidiano La Provence, il Marsiglia punta a ricavare circa 40 milioni di euro dalla sua cessione. Un prezzo sicuramente molto alto e che sarà trattabile, magari inserendo qualche bonus. Comunque resta una cifra eccessiva per le attuali possibilità economiche del Milan, che punta su profili dalla valutazione un po’ più bassa.

Difficile immaginare un grosso investimento da parte del club rossonero per Kamara. Sulle tracce del giocatore ci sono anche Paris Saint-Germain, Manchester City e Chelsea. Concorrenza di alto livello e complicata da battere per il Diavolo, che comunque darebbe maggiori garanzie di impiego al ragazzo. Al Milan, infatti, il giovane francese sarebbe sicuramente titolare al fianco di Alessio Romagnoli.

