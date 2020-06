Calciomercato Milan, destino segnato per Musacchio

Musacchio lascerà il Milan in estate. Superato da Kjaer nelle gerarchie, il club lo lascerà andar via vista la situazione di contratto.

Simon Kjaer si è preso il Milan sulle spalle e ora spunta il riscatto. Arrivato dal Siviglia a gennaio, il difensore potrà rimanere in rosa con “soli” 2,5 milioni. E dopo la prestazione contro la Juventus di venerdì, le probabilità che questo accada sono molto alte.

I rossoneri infatti sono sempre più convinti di trattenerlo, anche se la decisione finale arriverà soltanto al termine della stagione. Kjaer è sicuramente un buon difensore, e potrebbe tornare utile anche come riserva. Probabile che il Milan cercherà un titolare da affiancare a Romagnoli, ma il danese è una risorsa.

Un riscatto che costringe Mateo Musacchio all’addio. L’argentino è molto dietro adesso nelle gerarchie di Stefano Pioli e lo sarà probabilmente anche in quelle di Rangnick. Oltre a Romagnoli e Kjaer, c’è anche Matteo Gabbia che si è conquistato già la fiducia del club e dell’allenatore. Ed essendo molto giovane, è probabile che punterà su di lui anche il nuovo tecnico.

Tuttosport di oggi quindi conferma: Musacchio lascerà il Milan in estate. In scadenza di contratto a giugno 2021, l’argentino è in cerca di una nuova sistemazione: potrebbe tornare in Spagna, al Valencia, ma occhio anche ad opzioni italiane e inglesi. I rossoneri potrebbero lasciarlo andare per meno di dieci milioni, consapevoli di non poter tirare troppo sul prezzo vista la situazione contrattuale.

