Chi è Sarr del Nizza, caratteristiche e valore Transfermarkt

Tutto quello che c’è da sapere su Malang Sarr, il nome nuovo per la difesa del Milan. Come Kalulu, arriverebbe a parametro zero dal Nizza.

Secondo Sky Sport, il Milan starebbe seguendo la situazione di Malang Sarr. Il difensore centrale del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2020, non rinnoverà: è un’occasione di Calciomercato importante e Gazidis vorrebbe coglierla. Potrebbe essere il secondo acquisto a zero dalla Francia dopo Pierre Kalulu dal Lione, atteso mercoledì per le visite mediche.

Ma chi è Sarr? Classe 1999, è considerato uno dei difensori più promettenti da diversi anni. A parametro zero potrebbe essere un colpo molto interessante. Di piede mancino, rappresenterebbe una buona alternativa ad Alessio Romagnoli, ma con il Nizza ha spesso giocato anche da terzino sinistro. Non è un caso se Antonio Conte spinge per averlo all’Inter: le sue caratteristiche si sposano alla perfezione con una difesa a tre.

LEGGI ANCHE >> THIAGO SILVA IN PREMIER LEAGUE

Malang Sarr, le caratteristiche

La grande forza di Sarr è la fisicità: alto 1,85 m, ha una struttura muscolare davvero ben sviluppata, nonostante la giovane età. E ha ancora diversi margini di miglioramento anche sotto questo punto di vista. Parliamo di un difensore esplosivo, forte di gambe e anche molto rapido, ecco perché spesso Patrick Vieira, l’allenatore del Nizza, lo ha schierato anche da esterno difensivo.

Sarr è ancora molto giovane e deve migliorare sotto molti punti di vista, soprattutto tattici. Infatti, come detto, è un giocato esplosivo ma che sul piano tattico ha ancora qualche pecca. Spesso perde le marcature e ha disattenzioni. Normali problemi di concentrazione di un ragazzo giovane e con tanta voglia di fare.

Una cosa è certa: Sarr ha del talento e prima o poi lo vedremo in una squadra importante. Il Milan, l’Inter e anche la Roma sono sulle sue tracce. In Serie A potrebbe trovare l’ambiente giusto per completare il suo percorso di crescita e diventare un difensore forte a livello europeo. Un’evoluzione simile a quella di Kalidou Koulibaly al Napoli.

LEGGI ANCHE >> IBRAHIMOVIC, FUTURO IN SVEZIA

Il valore Transfermarkt

Come detto, il Milan lo acquisterebbe a parametro zero: il contratto con il Nizza è in scadenza questo giugno, quindi è libero di firmare con chi vuole. Sarebbe un’operazione importane anche a livello economico: infatti, secondo Transfermarkt, il valore economico di Sarr è di 16 milioni, ma potrebbe arrivare tranquillamente anche a venti milioni.

Il Milan si ritroverebbe così un difensore preso a zero con un valore economico già molto importante. E che non può fare altro che crescere, anche perché, come ripetuto in più occasioni, parliamo di un ragazzo davvero molto giovane e con ampi margini di miglioramento. Sarr è un’operazione da fare, senza alcun dubbio. E questo lo sanno anche altri club.

Visualizza questo post su Instagram 😉 Un post condiviso da Malang Sarr (@malang_sarr) in data: 20 Mag 2020 alle ore 3:34 PDT

LEGGI ANCHE >> IL PSG VUOLE THEO HERNANDEZ

Le news di Calciomercato

Proprio oggi Sky Sport ha parlato di un Milan alla finestra per Sarr, in attesa di novità dai suoi agenti. Che hanno ricevuto varie offerte, fra cui quella importante dell’Inter. Conte lo considera perfetto per la sua linea a tre, attualmente occupata da Alessandro Bastoni (in attesa del rientro di Diego Godin).

Ci sarebbero anche altri club italiani, fra qui la Roma. Ma l’inserimento del Milan, che intanto ha preso Kalulu, potrebbe affascinare il ragazzo. Che potrebbe ritrovarsi ancora in rossonero dopo quello del Nizza. Non è facile perché anche in Premier League ci stanno pensando, in particolare l’Everton di Ancelotti.

Comunque il Milan c’è, e probabilmente avrà già chiesto informazioni agli agenti. Riuscirà a prenderlo chi offrirà di più, d’altronde è quello l’obiettivo dei suoi procuratori e anche del giocatore. Ecco perché la scelta di andare in scadenza di contratto.