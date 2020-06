Thiago Silva in Premier League: c’è anche Mourinho

Il futuro di Thiago Silva potrebbe essere in Premier League. Mourinho lo vorrebbe al Tottenham per sostituire un giocatore importante.

Thiago Silva lascerà il Paris Saint–Germain, a confermarlo è stato Leonardo in una recente intervista. Ha già fatto sapere che non tornerà in Brasile: si sente ancora un giocatore importante e vuole raggiungere altri traguardi.

Il brasiliano resterà a Parigi fino a fine agosto, così avrà modo di giocarsi la Champions League. Dopodiché, Thiago cambierà aria. Il Milan sogna un suo ritorno, ma è difficile. Più probabile un approdo in Premier League: Ancelotti lo vorrebbe con sé all’Everton e anche l’Arsenal ci sta pensando.

A queste due però si è aggiunta una terza squadra inglese: è il Tottenham di José Mourinho, come scrive The Sun. Le richieste di ingaggio di Thiago, però, sono molto alte e in Inghilterra tendono a non spendere troppo di contratto per giocatori con età avanzata. Ma Silva è un giocatore importante e Mourinho ha bisogno di difensori di spessore.

Infatti il Tottenham potrebbe presto perdere Jan Vertonghen, in scadenza di contratto a giugno. Thiago Silva sarebbe un’ottima soluzione per sostituirlo e Mourinho ci sta seriamente pensando.

