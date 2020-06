Theo e Lucas: il PSG vuole riunire i fratelli Hernandez

Il Paris Saint Germain ha nel mirino Theo Hernandez del Milan e anche il fratello Lucas del Bayern Monaco. Li sogna entrambi per rinforzare la difesa.

Il Paris Saint-Germain non sembra essersi arreso per Theo Hernandez. Nonostante il Milan abbia fatto sapere di non voler cedere il giocatore, da Parigi non intendono ancora archiviare tutto.

Anzi, secondo quanto rivelato in Spagna da Cadena SER, il PSG punta a raddoppiare. Oltre a Theo, il direttore sportivo Leonardo vorrebbe assicurarsi anche Lucas Hernandez. Nel mirino una riunione dei due fratelli di nazionalità francese che andrebbero a rinforzare la difesa della squadra oggi allenata da Thomas Tuchel.

Entrambi sono mancini, ma Theo è un terzino e Lucas un difensore centrale. Si ritroverebbero a giocare vicini se militassero nello stesso club. Sicuramente l’idea di giocare un giorno insieme li affascina, anche se nell’immediato sembra che ciò potrà avvenire solamente in Nazionale.

Tuttavia, un trasferimento di Lucas Hernandez non va completamente escluso. Infatti, il Bayern Monaco non è completamente convinto dell’ex Atletico Madrid e valuterebbe un’eventuale offerta. Un anno fa furono investiti ben 80 milioni di euro per strapparlo ai Colchoneros. Per una cifre simile la trattativa potrebbe decollare.

Diverso il discorso per Theo Hernandez, che al Milan ha pienamente convinto. La società rossonera intende puntare ancora su di lui nella prossima stagione. Lo stesso laterale ex Real Madrid sembra intenzionato a rimanere a Milano per proseguire il suo percorso di crescita.

