Donnarumma, pronta l’eccezione per il rinnovo: la strategia

Milan-Donnarumma, si entra nel vivo per la questione rinnovo. Ivan Gazidis sembra pronto a un’eccezione pur di trattenere ancora il classe 99. Ecco la strategia.

Non serviva certo una dimostrazione, ma anche mercoledì Gianluigi Donnarumma ha ricordato quanto sia unico e fondamentale per il Milan. Non solo l’intuizione sul rigore, ma anche i diversi interventi che hanno mantenuto saldo il risultato.

Il vero e unico top player rossonero a eccezione di Zlatan Ibrahimovic. Ma a differenza di quest’ultimo, ormai sul finale di carriera e lontano dal Diavolo, la strada per Gigio è lunghissima e il futuro potrebbe e dovrebbe essere ancora rossonero.

Ivan Gazidis, infatti, sembrerebbe pronto a un’eccezione pur di trattenerlo. Come riferisce il CorSport oggi in edicola, l’amministratore delegato è pronto a proporre un rinnovo alle stesse cifre e non con un ribasso come previsto dai piani precedenti.

Il dirigente è dunque pronto a derogare rispetto ai nuovi paletti economici posti dalla proprietà. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma seguiranno aggiornamenti a breve e adesso c’è meno pessimismo sulla vicenda. Anche perché tutto ruota attorno alla volontà del giocatore, nonostante il continuo ridimensionamento, di restare ancora al Milan.

La crisi coronavirus, inoltre, anche non favorisce una separazione, poiché a oggi non ci sono offerte concrete di un certo spessore. Dunque si va verso un rinnovo fino al 2022 per rinviare il problema a giorni migliori, quando entrambe le parti si prepareranno davvero per un addio e ci saranno club alla finestra pronti a versare almeno 50 milioni di euro.

