Serie A, quando dovrebbe iniziare il campionato 2020/2021

Il Consiglio della Lega Serie A presto deciderà le date del prossimo campionato e ci sono delle opzioni al vaglio. Si attendono anche le mosse della UEFA per prendere una decisione.

L’attuale campionato di Serie A terminerà il 2 agosto, salvo sorprese, e già si pensa alle date della stagione 2020/2021. Oggi spuntano le ipotesi sull’inizio della prossima annata calcistica in Italia.

Stando alle indiscrezioni di Sky Sport, si dovrebbe cominciare nel weekend del 12-13 settembre. Questa è l’opzione emersa nel corso del Consiglio di Lega avvenuto oggi. Si attendono conferme di carattere ufficiale.

Nelle scorse ore non era stato escluso un inizio della Serie A 2020/2021 nel fine settimana successivo, quindi il 19-20 settembre. Il calendario dei campionati sarà influenzato dalle date decise dalla UEFA per concludere l’Europa League e Champions League. Secondo gli ultimi rumors, la prima dovrebbe terminare il 21 agosto e la seconda il 23. Per mercoledì è atteso il comunicato ufficiale.

