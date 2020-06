Dalla Spagna: clamorosa offerta per Cristiano Ronaldo

C’è una squadra che vorrebbe riportare Cristiano Ronaldo in Premier League, dove CR7 ha già giocato nel Manchester United. Super offerta alla Juventus.

Cristiano Ronaldo ha 35 anni, ma le sue prestazioni sono ancora di ottimo livello. La Juventus lo ha sotto contratto fino a giugno 2022 e spera che il portoghese possa trascinare la squadra a vincere la Champions League.

All’estero sembra esserci qualche club interessato a provare a strappare CR7 ai bianconeri. Secondo quanto rivelato da Manolete, giornalista del quotidiano spagnolo AS, il Chelsea sarebbe intenzionato a presentare un’offerta da ben 120 milioni di euro per comprare il cartellino del giocatore.

Una simile proposta potrebbe far vacillare la Juventus, che ha un bilancio da mettere a posto e che con la cessione di Cristiano Ronaldo avrebbe effetti economici positivi sui conti. L’ingaggio da 30 milioni di euro netti annui pesa certamente. Anche se va considerato che la presenza di CR7 permette al club di attirare sponsor e dunque ricavi.

Al momento, però, si tratterebbe solamente di un’indiscrezione. Dal Chelsea non sono trapelate conferme. I Blues in questo periodo sembrano a un passo dall’acquisto di Timo Werner, attaccante del Lipsia. La dirigenza ha dato la sensazione di voler puntare soprattutto su calciatori giovani, quindi appare difficile immaginare un investimento pesante sul 35enne ex Real Madrid.

